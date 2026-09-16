Trattore in fiamme nelle campagne di Naro, danni per 15 mila euro: indagini in corso

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Un trattore di proprietà di un pensionato di 79 anni è stato danneggiato da un incendio nelle scorse ore in contrada Coscio di Badia, nelle campagne di Naro.

Il mezzo si trovava all’interno della proprietà dell’anziano. Le fiamme hanno provocato danni stimati in circa 15 mila euro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.

Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Canicattì e i militari della Stazione di Naro, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’origine dell’incendio.

Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella dolosa. Durante il primo sopralluogo, tuttavia, non sarebbero state individuate tracce di liquido infiammabile.

Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta dalla Procura della Repubblica di Agrigento. Gli investigatori stanno ora cercando di stabilire se si sia trattato di un incendio accidentale o provocato intenzionalmente.