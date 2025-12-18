“Trattamento illecito dati sensibili”: prosciolta Clizia Incorvaia

Condividi

Il Tribunale di Roma, accogliendo quanto proposto dalla Procura, ha prosciolto l’influencer agrigentina Clizia Incorvaia, imputata di trattamento illecito di dati personali per avere pubblicato sui social alcune foto della figlia minore senza il preventivo consenso del padre, l’ex marito Francesco Sarcina, cantante del gruppo “Vibrazioni”, che l’ha denunciata. Il difensore di Sarcina, l’avvocato Maria Paola Marro, ha commentato all’Andkronos: “Aspettiamo di leggere le motivazioni fermo restando che il tribunale civile ha emesso un’ordinanza di divieto di pubblicazione delle foto senza il preventivo consenso del padre”.