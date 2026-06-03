Trasporto rifiuti pericolosi senza autorizzazione: due denunciati

A Canicattì la Polizia stradale ha denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento due canicattinesi, di 51 e 60 anni, per gestione e trasporto di rifiuti senza autorizzazione. Sono stati colti intenti a trasportare rifiuti speciali e pericolosi, come l’amianto. Mezzo e carico sono stati sequestrati. Al controllo ha partecipato personale dell’Arpa Protezione ambiente.
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