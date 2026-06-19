Trasporto pubblico gratis per forze armate e personale dello Stato

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Fino al 31 dicembre il personale in servizio delle forze armate e dei corpi militari e civili dello Stato potrà viaggiare gratuitamente sui mezzi del trasporto pubblico locale extraurbano su gomma in Sicilia. La misura, prevista da un decreto dell’assessore ai Trasporti Alessandro Aricò in attuazione di una recente legge regionale, riguarda militari di Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, Guardia di finanza, Guardia costiera, oltre a Polizia, Vigili del fuoco, Polizia penitenziaria, Corpo forestale regionale e dipendenti di Prefetture, Dogane, Monopoli e Polizie locali. Per il 2026 è previsto uno stanziamento massimo di 2,4 milioni di euro per rimborsare i titoli di viaggio legati agli spostamenti di servizio. Secondo la Regione, il provvedimento rappresenta un riconoscimento concreto per il lavoro svolto da queste categorie e contribuirà ad aumentare la percezione di sicurezza sui mezzi pubblici e nelle aree di fermata.