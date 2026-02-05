Trasporto pubblico ad Agrigento, la Tua fa appello contro l’assoluzione di sei autisti

Condividi

La Tua, azienda che gestisce il trasporto pubblico locale ad Agrigento, ha presentato appello contro la sentenza di assoluzione nei confronti di sei autisti finiti a processo per una presunta truffa nella vendita dei biglietti e per ipotesi di interruzione di pubblico servizio. In primo grado, tutti e dieci gli imputati erano stati assolti con la formula “perché il fatto non sussiste”.

La sentenza, emessa esattamente un anno fa dal giudice Agata Anna Genna, non era stata impugnata dalla Procura della Repubblica di Agrigento che, nel corso del processo, aveva chiesto la condanna soltanto per cinque dei dieci autisti. A differenza dell’accusa, però, la Tua – costituita parte civile – ha deciso di andare avanti.

Per altri quattro autisti, invece, l’azienda ha raggiunto un accordo extragiudiziale. Nei confronti dei sei restanti, la Tua chiede anche un risarcimento del danno pari a 44.679,40 euro, oltre alle spese processuali. Il processo di secondo grado non è stato ancora fissato.

I fatti contestati risalgono al 2017 e nascono da una denuncia presentata dalla stessa Tua dopo aver rilevato presunte anomalie negli incassi dei biglietti. L’azienda decise così di affidarsi a un investigatore privato per monitorare l’operato degli autisti.

Secondo l’ipotesi accusatoria – poi non accolta in primo grado – i dipendenti avrebbero venduto a bordo degli autobus biglietti di “tariffa A”, acquistabili esclusivamente presso le rivendite, applicando però il prezzo più alto previsto per i titoli venduti sul bus (tariffa B). Inoltre, gli autisti avrebbero omesso di registrare la vendita dei biglietti nelle distinte giornaliere e, in alcuni casi, avrebbero incassato più volte il prezzo del titolo di viaggio per lo stesso percorso.

Agli imputati veniva contestata anche l’ipotesi di interruzione di pubblico servizio: durante il turno di lavoro, avrebbero effettuato soste non consentite, modificato il percorso delle corse e saltato alcune fermate, causando un’alterazione della regolarità del servizio.

Nel febbraio scorso, il tribunale di Agrigento ha assolto tutti gli imputati “perché il fatto non sussiste”. Nelle motivazioni, il giudice ha sottolineato come le prove emerse nel dibattimento non fossero sufficienti a dimostrare la responsabilità degli autisti oltre ogni ragionevole dubbio.

In particolare, la testimonianza del principale teste dell’accusa, l’investigatore privato incaricato dalla Tua, è stata ritenuta caratterizzata da “numerosi tratti di contraddittorietà e insufficienza”, soprattutto per quanto riguarda tempi, modalità e durata delle attività di controllo svolte. Il giudice ha rilevato l’impossibilità di stabilire con certezza il numero delle verifiche effettuate, chi le avesse materialmente svolte e quante presunte condotte irregolari fossero attribuibili a ciascun imputato.

Con l’atto di appello, la Tua – rappresentata dall’avvocato Luca Andolina – contesta in modo netto le argomentazioni della sentenza di primo grado. Secondo la parte civile, il giudice avrebbe omesso una corretta valutazione delle prove raccolte durante l’istruttoria dibattimentale.

In particolare, viene criticata la valutazione del danno patrimoniale, quantificato dall’investigatore in appena 0,50 euro per singola verifica a campione. Una motivazione che, secondo l’azienda, sarebbe illogica e incompleta: da un lato perché proprio la natura “a campione” dei controlli ne avrebbe consentito l’utilizzabilità, dall’altro perché il tribunale non avrebbe approfondito i dati contabili che, a detta della Tua, dimostrerebbero un danno economico ben più consistente.

Per l’azienda di trasporto pubblico, dunque, esisterebbe “un enorme danno economico”, supportato da elementi che presenterebbero i requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Ora la parola passa alla Corte d’Appello, chiamata a riesaminare una vicenda giudiziaria che continua a far discutere.