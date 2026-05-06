Trasporto di bombole senza sicurezza: mezzo sequestrato ad Agrigento, maxi sanzione per un’azienda

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Controlli serrati sulle strade di Agrigento portano alla luce una situazione ad alto rischio. Gli agenti della Polizia Locale hanno fermato un veicolo utilizzato per la distribuzione di bombole di gas, riscontrando una serie di violazioni che hanno fatto scattare il sequestro amministrativo del mezzo.

Durante l’ispezione è emerso che il veicolo circolava senza copertura assicurativa e senza aver effettuato la revisione obbligatoria. Ancora più grave, l’assenza degli estintori previsti per il trasporto di materiali infiammabili, una mancanza che rappresenta un serio pericolo per la sicurezza pubblica.

Le irregolarità non si fermano qui. Gli agenti hanno accertato anche la presenza di un lavoratore impiegato senza regolare contratto e privo delle necessarie protezioni individuali, in violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per l’impresa sono scattate sanzioni amministrative per un totale di circa 5.000 euro. Nel frattempo, la posizione del titolare è stata segnalata alla Procura della Repubblica, che valuterà eventuali responsabilità penali legate alle violazioni riscontrate.

L’operazione ha consentito di fermare una situazione potenzialmente pericolosa, tutelando sia gli altri utenti della strada sia i lavoratori coinvolti.