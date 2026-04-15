Trasporti sotto controllo ad Agrigento, scoperti abusivi e irregolarità tra taxi

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Verifiche mirate della polizia locale di Agrigento nell’area della Valle dei Templi per accertare il rispetto delle normative nel settore dei trasporti. Durante i controlli sono emerse diverse violazioni.

Tra i casi più rilevanti, gli agenti hanno individuato un’attività di noleggio con conducente completamente priva di autorizzazione. Il servizio operava senza licenza e il conducente è risultato anche senza regolare inquadramento lavorativo. Per lui è scattato il sequestro del mezzo e una sanzione di circa 3 mila euro.

Le verifiche hanno interessato anche i taxi presenti nella zona. Alcuni veicoli sono stati trovati non in regola per la mancata revisione del tassametro, obbligatoria per legge. Ai conducenti sono state quindi elevate sanzioni da 100 euro.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni con l’obiettivo di garantire il rispetto delle regole e tutelare utenti e operatori regolari, soprattutto in un’area ad alta presenza turistica.