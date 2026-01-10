Trasporti, CGIL Agrigento e FILT CGIL: “Pullman inadeguati sulla tratta Agrigento–Catania. SAIS intervenga con urgenza”

Condividi

Visualizzazioni 154

La CGIL di Agrigento e la FILT CGIL denunciano le gravi carenze del servizio di trasporto svolto dalla SAIS Trasporti sulla tratta Agrigento–Catania, una delle più frequentate e strategiche della provincia, anche perché collegata direttamente con l’Aeroporto di Fontanarossa.

Da tempo – segnalano le organizzazioni sindacali – arrivano numerose lamentele da parte dei passeggeri per l’utilizzo di pullman non adeguati, in particolare privi di servizi igienici a bordo, una condizione inaccettabile considerata la durata del viaggio e l’elevato numero di utenti che quotidianamente usufruiscono del servizio.

«Parliamo di un collegamento essenziale per cittadini, lavoratori, studenti e viaggiatori – dichiarano i segretari generali Alfonso Buscemi (CGIL Agrigento) e Franco Pirrera (FILT CGIL) – che deve garantire standard minimi di comfort e dignità. L’assenza del bagno a bordo rappresenta una grave criticità che non può essere ulteriormente tollerata».

CGIL e FILT CGIL chiedono quindi alla SAIS Trasporti di intervenire immediatamente, mettendo in servizio mezzi idonei e conformi alle esigenze di una tratta così importante.

«In mancanza di un intervento urgente e risolutivo – concludono Buscemi e Pirrera – si rischia seriamente di mettere in discussione la continuità di un servizio pubblico fondamentale per il territorio agrigentino».