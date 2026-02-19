Trasporti: Cgil Agrigento e Cgil Sicilia incontrano l’Assessorato regionale

Condividi

Chiesta la stabilizzazione dei collegamenti ferroviari con Palermo e interventi sui servizi bus per Catania.

Il segretario generale della Cgil di Agrigento, Alfonso Buscemi, insieme al segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, hanno incontrato i vertici dell’Assessorato regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità per affrontare alcune criticità e prospettive del sistema dei collegamenti da e per il territorio agrigentino.

Al centro del confronto, la richiesta di rendere strutturali e permanenti i treni attivati in occasione di “Agrigento 2025 – Capitale italiana della Cultura”, così da garantire un collegamento stabile ed efficiente tra Agrigento e l’aeroporto “Falcone e Borsellino” di Palermo. Per la Cgil si tratta di una scelta strategica per migliorare l’accessibilità del territorio, sostenere il turismo e ridurre l’isolamento infrastrutturale della provincia. Nel corso dell’incontro, i vertici dell’Assessorato hanno manifestato disponibilità e assunto impegni per la valutazione delle soluzioni necessarie alla stabilizzazione del servizio attivandosi per chiedere la copertura finanziaria.

La Cgil ha inoltre segnalato all’Assessorato la inadeguatezza del servizio di trasporto su gomma sulla tratta Agrigento – aeroporto di Catania, gestita dalla SAIS Trasporti. In particolare, il sindacato ha evidenziato i disagi legati alla mancanza del servizio igienico a bordo, elemento ritenuto essenziale considerata la durata del viaggio. Su questo punto, l’Assessorato si è impegnato a richiedere chiarimenti alla società che gestisce il servizio e ha anticipato che, è previsto l’obbligo di garantire agli utenti la disponibilità del bagno a bordo.

La Cgil, nel prendere atto degli impegni assunti, vigilerà con attenzione affinché alle dichiarazioni seguano atti concreti, monitorando l’evoluzione delle misure annunciate e sollecitando tempi certi per la loro attuazione.