Trapani, uomo trovato morto nei pressi del Pala Shark: indagini in corso

Un uomo è stato rinvenuto senza vita nella tarda serata di ieri a Trapani. Il corpo, disteso a terra in una pozza di sangue, è stato scoperto poco prima della mezzanotte nei pressi del Pala Shark, in un’area frequentata anche nelle ore serali.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che hanno avviato i rilievi e le prime indagini per ricostruire quanto accaduto. L’area è stata temporaneamente transennata per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

Secondo le prime informazioni trapelate, la vittima potrebbe essere un uomo senza fissa dimora, ma al momento non vi sono conferme ufficiali sull’identità. Restano ancora da chiarire le cause del decesso: non è esclusa alcuna ipotesi, che si tratti di un malore, di una caduta accidentale o di un episodio violento.

Sarà l’autorità giudiziaria, anche attraverso eventuali esami medico-legali, a fare luce sulla dinamica dei fatti e sulle circostanze della morte. Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità e ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo.