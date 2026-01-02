Trapani: “Elio Nicolosi è il nuovo segretario SGS Scuola della città di Alcamo”

Condividi

Visualizzazioni 119

“SGS è nato con un approccio moderno e propositivo, e la sua crescita nazionale negli ultimi anni rappresenta proprio un processo di adattamento e rinnovamento continuo alle esigenze del comparto scolastico – dichiara Giovanni Oliva segretario SGS di Trapani. Con la trasformazione del lavoro (gig economy, precarietà, nuovi mestieri), il sindacato generale scuola ha aggiornato i modelli organizzativi, strategie di rappresentanza e strumenti di tutela, spostando il focus anche su transizioni di formazione e conciliazione vita-lavoro. SGS ha colto questa sfida come punto di partenza per un percorso di rinnovamento. Il nostro è un segnale concreto – dichiara Giovanni Oliva segretario SGS di Trapani – il sindacato sta cercando di essere più inclusivo, propositivo e al passo con i tempi, per continuare a tutelare efficacemente i lavoratori e contribuire allo sviluppo del Paese. SGS si conferma un sindacato giovane, alternativo ai grandi confederati, con focus su vicinanza ai lavoratori, innovazione e collaborazione istituzionale. La nomina di Elio Nicolosi, a segretario del Sindacato Generale Scuola per la Città di Alcamo, indica la voglia di rinnovarsi per continuare a tutelare i lavoratori della scuola” – conclude Giovanni Oliva segretario SGS di Trapani.