Tragico schianto a Palermo tra scooter e furgone, muore 27enne

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Tragedia nella notte in via Messina Marine, a Palermo, dove ha perso la vita Salvatore D’Amato, 27 anni, originario di Santa Flavia.

Il giovane viaggiava a bordo di un Honda T-Max quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un Ford Transit condotto da un uomo di 53 anni, identificato con le iniziali M.S.

L’impatto è stato violentissimo e per il 27enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.

I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della sezione Infortunistica della Polizia Municipale di Palermo, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente e accertando eventuali responsabilità.