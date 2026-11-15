Tragico incidente sulla Ragusana, scontro tra auto e camion: muore una donna di 55 anni

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Una donna di 55 anni, originaria di Malta, ha perso la vita in un violento incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale 194 “Ragusana”, nel territorio di Modica, nei pressi dello svincolo autostradale.

La vittima si trovava alla guida di un’autovettura che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata violentemente con un mezzo pesante. L’impatto non le ha lasciato scampo.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. I pompieri hanno dovuto lavorare per estrarre il corpo della donna dalle lamiere dell’auto.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dello scontro.