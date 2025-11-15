Tragico incidente sulla provinciale 61: muore un 39enne di Siculiana, ferito il conducente dell’altra auto

Condividi

Nuova tragedia sulle strade dell’Agrigentino. Giuseppe Coirazza, 39 anni, originario di Siculiana e residente a Montallegro, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto ieri sera lungo la strada provinciale 61 che collega Ribera a Borgo Bonsignore. L’uomo, commerciante ambulante molto conosciuto nei mercatini rionali della zona, lascia due figli.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, la Mini Cooper sulla quale viaggiava Coirazza si è scontrata frontalmente con una Fiat Punto. L’impatto è stato devastante. Le condizioni del 39enne sono apparse subito critiche: soccorso e trasferito d’urgenza all’ospedale di Ribera, è deceduto poco dopo a causa dei gravissimi traumi riportati.

Il conducente dell’altra vettura è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportato all’ospedale di Sciacca. È ferito, ma secondo quanto trapela non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per stabilire con esattezza la dinamica del sinistro, insieme alle squadre di emergenza sanitaria e ai vigili del fuoco.

L’episodio arriva a distanza di appena due giorni da un altro incidente mortale avvenuto sempre nel Riberese, costato la vita a Stefano Bruccoleri, 48 anni, deceduto dopo lo scontro tra la sua motocicletta e un camion. Un nuovo, drammatico bilancio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale nella provincia di Agrigento.