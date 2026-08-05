Tragico incidente nell’Ennese: auto sfonda la recinzione di un cantiere, muore un giovane di 25 anni

Condividi

Visualizzazioni 112

Un drammatico incidente stradale è costato la vita a un giovane di 25 anni nella notte appena trascorsa lungo la strada provinciale 98, la cosiddetta “Turistica”, nel territorio di Piazza Armerina, in provincia di Enna.

La vittima, un ragazzo di origini marocchine, era alla guida della propria automobile quando, per motivi ancora al vaglio degli investigatori, ha perso il controllo del veicolo. L’auto è uscita dalla carreggiata, ha abbattuto la recinzione di un cantiere e si è schiantata con estrema violenza contro un mezzo parcheggiato all’interno dell’area.

L’impatto è stato devastante e per il conducente non c’è stato nulla da fare. Il giovane è morto sul colpo, rendendo inutili i tentativi di soccorso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della polizia, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad effettuare i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Le autorità stanno ora svolgendo tutti gli accertamenti per chiarire le cause che hanno provocato la perdita di controllo dell’autovettura e verificare eventuali responsabilità.