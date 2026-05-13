Tragico incidente nel Trapanese: muore in moto Luciano Crapisi, aveva 40 anni

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Dramma sulle strade del Trapanese, dove ha perso la vita Luciano Crapisi, 40 anni, dipendente dell’Asp di Trapani e molto conosciuto tra Marsala e il capoluogo. L’uomo è deceduto nella notte in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nei pressi di Paceco.

Secondo una prima ricostruzione, il 40enne stava viaggiando da solo in sella alla sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe impattato violentemente contro una barriera collocata lungo un tratto interessato da lavori stradali. L’urto si è rivelato fatale e per lui non c’è stato nulla da fare nonostante l’intervento dei soccorsi.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente nelle ultime ore, suscitando profondo dolore nelle comunità di Marsala e Trapani, dove Luciano Crapisi era molto stimato sia sul piano umano che professionale.

A confermare la tragedia è stata la madre, Antonella Pantaleo, ex insegnante d’arte e odontoiatra conosciuta in città, che ha affidato ai social un messaggio carico di dolore: “Questa notte il tuo meraviglioso sorriso e la tua voglia di vivere si sono spenti… Maledettissima moto”.

Numerosi i messaggi di cordoglio comparsi sui social network da parte di amici, colleghi e conoscenti, che in queste ore stanno esprimendo vicinanza alla famiglia.