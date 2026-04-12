Tragico incidente a Misilmeri: muore un 19enne, grave un minorenne

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Un grave incidente stradale si è verificato nella notte a Misilmeri, nel Palermitano, lungo via Nazionale, la strada che collega il centro abitato alla frazione di Portella di Mare. Per motivi ancora in fase di accertamento, un’automobile e uno scooter elettrico si sono scontrati frontalmente.

L’impatto è stato particolarmente violento e non ha lasciato scampo al giovane alla guida del mezzo a due ruote, un ragazzo di 19 anni, deceduto sul posto.

Un altro giovane, minorenne, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale. Anche il conducente dell’auto ha riportato lesioni, dopo che il veicolo si è ribaltato a seguito dello scontro.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, impegnati nei soccorsi e nella messa in sicurezza dell’area. Le autorità stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.