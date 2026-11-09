Tragedia sulle Madonie, muore durante un’escursione: la vittima è l’agrigentino Tarcisio Lacagnina, 56 anni

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Un malore cardiaco lo ha stroncato mentre percorreva i sentieri del Monte Mufara. Inutili i tentativi di rianimazione da parte di due medici presenti nel gruppo e dei soccorritori del 118 e del Soccorso alpino.

Tragedia sulle Madonie. Tarcisio Lacagnina, 56 anni, originario di Agrigento, è morto nella tarda mattinata di ieri mentre partecipava a un’escursione sul Monte Mufara. L’uomo è stato improvvisamente colto da un malore cardiaco e si è accasciato davanti agli altri componenti del gruppo con cui stava trascorrendo una giornata in montagna.

Immediata la richiesta di soccorso al numero unico di emergenza 112. Per agevolare l’intervento, gli escursionisti hanno utilizzato anche l’applicazione GeoResQ, trasmettendo le coordinate esatte del punto in cui si trovavano.

Tra i presenti c’erano due medici che hanno avviato immediatamente le manovre di rianimazione, proseguite successivamente con l’intervento delle squadre del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e del personale del 118, raggiunti via terra. Le condizioni del terreno e le difficoltà di accesso alla zona hanno impedito l’utilizzo dell’elicottero.

Quando il medico del 118 è riuscito a raggiungere il luogo dell’intervento, purtroppo non è rimasto altro da fare che constatare il decesso del cinquantaseienne. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Petralia Sottana. Ottenute le autorizzazioni dell’autorità giudiziaria, la salma è stata trasportata dai tecnici del Soccorso alpino fino alla conca di Piano Battaglia.

Tarcisio Lacagnina lavorava come rappresentante di ceramiche, era sposato e padre di figli. Aveva una grande passione per la montagna e l’escursionismo, un mondo nel quale aveva stretto amicizie e lasciato un ricordo profondo.

In queste ore sono tanti i messaggi di cordoglio di chi lo aveva conosciuto.

Una morte improvvisa che lascia sgomenti familiari, amici e quanti hanno condiviso con lui la passione per le escursioni e l’amore per la natura.