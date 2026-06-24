Tragedia sull’A18 nella galleria Taormina: muore automobilista, ferita la figlia

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Grave incidente stradale nella notte sull’autostrada A18 Messina-Catania, all’interno della galleria Taormina in direzione del capoluogo etneo. A perdere la vita è stato Davide Toscano, 40 anni, che viaggiava a bordo della propria auto insieme alla figlia.

Secondo una prima ricostruzione, la vettura avrebbe urtato violentemente un pullman, finendo poi per ribaltarsi. L’impatto si è rivelato fatale per il conducente, deceduto sul posto nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori.

La bambina che si trovava con lui è rimasta ferita ed è stata affidata alle cure del personale sanitario intervenuto sul luogo dell’incidente.

Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi delle forze dell’ordine e la rimozione dei mezzi coinvolti, il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso al traffico. Gli automobilisti diretti verso Catania sono stati costretti a uscire allo svincolo di Taormina.

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha espresso un ringraziamento alla Polizia Stradale, ai sanitari, ai vigili del fuoco e al personale consortile per il lavoro svolto durante l’emergenza. Restano in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.