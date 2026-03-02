Tragedia sulla Statale 410 tra Naro e Camastra: un morto (24enne) e sei feriti

Condividi

Visualizzazioni 290

Grave incidente stradale alle prime luci del mattino lungo la Strada Statale 410 Naro–Camastra, nel tratto in prossimità del bivio per Agrigento. Il bilancio è pesante: una persona ha perso la vita e almeno sei sono rimaste ferite.

Secondo le prime informazioni, per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti, una vettura e un mezzo pesante si sono scontrati violentemente. L’urto, particolarmente intenso, non ha lasciato scampo a uno degli occupanti dell’auto, deceduto sul colpo. Si tratta di un 24enne di origini albanesi che viaggiava a bordo dell’autovettura. I feriti sono stati soccorsi e trasportati nelle strutture sanitarie della zona per le cure necessarie.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di estrazione dei passeggeri dalle lamiere, i Carabinieri per i rilievi del caso e il personale sanitario del 118 che ha prestato i primi soccorsi.

A seguito dell’incidente, Anas ha disposto la chiusura temporanea della statale in entrambe le direzioni di marcia per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza del tratto interessato. Il traffico è stato deviato su percorsi alternativi, con inevitabili rallentamenti alla circolazione. Le autorità stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dello scontro.