Tragedia sulla Statale 114: muore a 39 anni Vincenzo Merenda

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È morto dopo una lunga battaglia in ospedale Vincenzo Merenda, 39 anni, originario di Taormina, rimasto gravemente ferito nel drammatico incidente avvenuto nella serata di ieri a Letojanni.

L’impatto si è verificato poco dopo le 22.30 lungo la Statale 114. Per cause ancora da accertare, la Vespa sulla quale viaggiava Merenda, insieme a una donna, è entrata in collisione con un’Audi che, secondo le prime informazioni, proveniva dalla zona del torrente Mazzeo e si stava immettendo sulla statale.

Le condizioni del 39enne sono apparse subito disperate. Dopo i primi soccorsi, l’uomo è stato trasferito al Policlinico di Messina, dove i medici hanno tentato in ogni modo di salvargli la vita. Purtroppo, nonostante le cure, Merenda è deceduto.

La passeggera della Vespa ha riportato ferite di lieve entità ed è stata accompagnata all’ospedale di Taormina. Anche il conducente dell’Audi è stato trasferito in ospedale per gli accertamenti sanitari del caso.

Sul conducente sono stati effettuati anche i test per verificare l’eventuale presenza di alcol o sostanze stupefacenti. Gli esiti degli accertamenti, al momento, non sono ancora disponibili.

Restano da chiarire con precisione le cause e la dinamica dello schianto. Gli investigatori stanno ricostruendo quanto accaduto per stabilire l’esatta sequenza dei fatti.

La morte di Vincenzo Merenda lascia sgomenta la comunità di Taormina e aggiunge un’altra vittima al drammatico bilancio degli incidenti stradali lungo le strade siciliane.