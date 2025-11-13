Tragedia sulla SS115 a Ribera: muore un motociclista nello scontro con un camion

Condividi

Ancora un dramma sulle strade della provincia di Agrigento. Un incidente mortale si è verificato questa mattina lungo la strada statale 115, in contrada Giardinallo, nei pressi del bivio per Seccagrande, nel territorio di Ribera.

Per cause ancora in corso di accertamento, uno scooter si è scontrato con un camion. Nell’impatto ha perso la vita il conducente del mezzo a due ruote, Stefano Bruccoleri di 40 anni. Inutile ogni tentativo di soccorso: per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica del sinistro. Il traffico lungo la statale ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.