Tragedia sulla SS 640, moto contro carroattrezzi: morto un 22enne

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Drammatico incidente lungo la strada statale 640 “Strada degli Scrittori”, all’interno della galleria Caltanissetta, in direzione dello svincolo con l’autostrada A19 Palermo-Catania. A perdere la vita è stato Kevin Garzia, 22 anni, di Caltanissetta, che si trovava alla guida della motocicletta coinvolta nello scontro con un carroattrezzi.

L’incidente si è verificato in corrispondenza del km 54,508. Per cause ancora da accertare, la moto e il mezzo pesante sono entrati in collisione. L’impatto è stato violentissimo e per il giovane non c’è stato nulla da fare: i soccorritori, intervenuti tempestivamente, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale, i vigili del fuoco, il personale del 118 e le squadre dell’Anas. Spetterà agli investigatori ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire con esattezza le cause dello scontro.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in direzione dell’A19, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità.

L’Anas ha comunicato che il percorso alternativo prevede l’uscita obbligatoria allo svincolo di Caltanissetta Sud, proseguendo lungo la SS 640 dir e successivamente sulla SS 626, fino al ricongiungimento con la viabilità ordinaria.

Una nuova tragedia sulle strade siciliane che spezza prematuramente la vita di un ragazzo di appena 22 anni.