Tragedia sulla Sp 4 nell’Ennese: scontro tra due furgoni, due vittime e tre feriti

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Drammatico incidente stradale nel territorio ennese. Due persone hanno perso la vita e altre tre sono rimaste ferite in seguito a un violento scontro frontale tra due furgoni avvenuto lungo la Strada provinciale 4, nella zona che collega verso Dittaino.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio, intorno alle 14.30. Secondo una prima ricostruzione, i due mezzi si sarebbero scontrati per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato conseguenze gravissime per gli occupanti dei veicoli.

Una donna è deceduta sul luogo della tragedia, mentre un secondo ferito, trasferito d’urgenza in ospedale insieme ad altre tre persone coinvolte nello schianto, è morto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Piazza Armerina, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella complessa estrazione dei feriti rimasti incastrati tra le lamiere dei furgoni. Presenti anche le ambulanze del 118 e i carabinieri, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, regolare il traffico ed effettuare i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Gli accertamenti dei militari dell’Arma proseguono per chiarire le cause dello scontro e stabilire eventuali responsabilità