Tragedia sulla Palermo-Agrigento: scontro tra camion e automedica; è strage, tre vittime

Condividi

Visualizzazioni 174

Un grave incidente stradale si è verificato sulla statale Palermo-Agrigento, nel tratto compreso tra Misilmeri e Bolognetta, in contrada Coda di Volpe. Nel violento scontro tra un camion e un’automedica del 118 hanno perso la vita tre persone: una paziente dializzata e due operatori sanitari.

Le vittime sono Giovanna Oddo, 95 anni, paziente in dialisi, e i due soccorritori Gaspare Lo Giudice, 48 anni, e Giuseppe Badalamenti, 66 anni, tutti a bordo del mezzo sanitario. Illeso, invece, il conducente del camion coinvolto nell’impatto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Lercara Friddi, i carabinieri, i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e il personale dell’Anas, impegnati nei soccorsi e nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

A causa dell’incidente, il traffico sulla statale è rimasto bloccato per diverse ore. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici, è stata disposta la chiusura temporanea della corsia in direzione Agrigento, con uscita obbligatoria a Misilmeri (km 246,700). Il percorso alternativo ha previsto l’attraversamento della strada provinciale 77, con rientro allo svincolo di Bolognetta.

L’ennesima tragedia sulle strade siciliane riaccende l’attenzione sui rischi legati alla viabilità e colpisce duramente il mondo dell’emergenza sanitaria, segnato dalla perdita di due operatori in servizio.

(FOTO ANSA)