Tragedia sulla Palermo-Agrigento: due morti e un ferito grave nello scontro frontale a Vicari

Una tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di oggi lungo la Strada statale 121, nel tratto che collega Palermo ad Agrigento, all’altezza del territorio di Vicari. Due uomini hanno perso la vita in un violento scontro frontale tra un’auto e un furgone. Un terzo occupante è rimasto gravemente ferito.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una Peugeot station wagon e un furgone Iveco Daily si sono scontrati frontalmente per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto è stato devastante: entrambi i veicoli sono andati distrutti e i soccorsi del 118, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due conducenti.

Le vittime sono Francesco Celauro, 40 anni, originario del Nisseno, che si trovava alla guida del furgone, e Francesco Cascino, 61 anni, conducente dell’autovettura.

Un altro uomo, 39enne, collega di Celauro, è stato estratto dalle lamiere in condizioni critiche e trasferito in elisoccorso all’Ospedale Civico di Palermo, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Gli agenti della Polizia stradale stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica del tragico incidente. Dalle prime informazioni sembrerebbe che la Peugeot abbia imboccato un tratto della statale contromano, ma sarà necessario attendere la relazione ufficiale per chiarire le responsabilità e le eventuali cause dell’impatto.

Il tratto della Palermo-Agrigento interessato dall’incidente è stato temporaneamente chiuso al traffico tra gli svincoli di Vicari Sud e Vicari Nord, con deviazioni predisposte sul posto. Sul luogo sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e il personale Anas per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza dell’area.