Tragedia sul lungomare di Gela: muore motociclista di 27 anni

Dramma nelle prime ore della giornata a Gela, dove un giovane di 27 anni, Fabio Toscano, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo il tratto del lungomare Federico II di Svevia.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo si trovava alla guida della sua moto Honda quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo. L’impatto è stato violento e le sue condizioni sono apparse subito molto gravi.

Tra i primi a prestare soccorso c’era anche il sindaco Terenziano Di Stefano, che si trovava nella zona per un sopralluogo. Il primo cittadino è intervenuto immediatamente, praticando le manovre di rianimazione nel tentativo di salvargli la vita, in attesa dell’arrivo dei sanitari.

Il giovane è stato poi trasportato d’urgenza all’Ospedale Vittorio Emanuele, dove i medici hanno fatto il possibile per stabilizzarlo. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, il 27enne è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle gravi lesioni riportate.

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.