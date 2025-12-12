Tragedia sul litorale di Porto Empedocle: giovane perde la vita mentre pesca polpi

Condividi

Una notte di pesca si è trasformata in tragedia lungo la spiaggia di viale Mediterraneo, a Porto Empedocle. Angelo Piazza, 28 anni, empedoclino, è morto dopo essere caduto in mare mentre era intento a pescare polpi. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe accusato un malore improvviso che lo avrebbe fatto scivolare in acqua, senza lasciargli possibilità di mettersi in salvo.

La salma è stata recuperata e trasferita all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, dove il medico legale ha già effettuato una prima ispezione cadaverica. Ulteriori accertamenti chiariranno le cause esatte del decesso e se un malore possa effettivamente aver provocato la caduta.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Agrigento e il sostituto procuratore di turno, che hanno avviato tutte le procedure del caso e le indagini necessarie a ricostruire l’accaduto nei dettagli.

La comunità empedoclina, scossa dalla notizia, si stringe attorno alla famiglia del giovane, noto e benvoluto in città.