Tragedia sul lavoro, muore folgorato operaio di 26 anni

Un operaio di 26 anni, originario di Caccamo, è morto folgorato mentre stava eseguendo alcuni interventi su un campo fotovoltaico tra Menfi e Santa Margherita Belice, nell’agrigentino. Il tragico incidente è avvenuto in contrada Genovese.

Sul posto è arrivato il personale del 118 per il giovane operaio non c’era più nulla da fare. Le indagini sono effettuate dai carabinieri e dai funzionari dello spresal che dovranno accertare se erano state messe in atto tutte le norme di sicurezza.

Il campo fotovoltaico è stato sequestrato.