Tragedia sul lavoro; muore a 39 anni travolto dal crollo di un balcone

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Un intervento di ristrutturazione si è trasformato in tragedia a Villafrati, in provincia di Palermo, dove Giovanni Patricola, fabbro di 39 anni, ha perso la vita dopo il cedimento di un balcone.

L’incidente è avvenuto in via De Gasperi, in una palazzina di due piani interessata da lavori. L’operaio è stato travolto da mattoni e blocchi di cemento, precipitando da un’altezza di circa sei metri.

A lanciare l’allarme sono stati i colleghi presenti nel cantiere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto l’uomo dalle macerie, e i sanitari del 118, che dopo averlo stabilizzato lo hanno trasferito d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo.

Nonostante i tentativi dei medici, le gravi lesioni riportate nella caduta e l’impatto con i detriti si sono rivelati fatali.

Dopo l’incidente, il cantiere è stato posto sotto sequestro dai carabinieri e dai tecnici dello Spresal dell’Asp di Palermo. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica del cedimento e verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro, oltre alla posizione lavorativa della vittima.

Gli investigatori hanno già ascoltato i colleghi che si trovavano sul posto al momento della tragedia. Saranno gli accertamenti a chiarire le eventuali responsabilità.