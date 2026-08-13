Tragedia sul lavoro a San Vito Lo Capo: esalazioni tossiche al depuratore, muoiono un operaio e un soccorritore del 118

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Una doppia drammatica perdita ha colpito questa mattina la comunità di San Vito Lo Capo, teatro di un gravissimo incidente all’interno dell’impianto di depurazione situato nella località Tonnara del Secco . Un operaio addetto alla struttura ha perso la vita a causa delle esalazioni tossiche sprigionate dall’impianto e, durante i disperati tentativi di rianimazione, anche uno degli operatori sanitari del 118 intervenuti sul posto è deceduto .

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’operaio era sceso all’interno della struttura per effettuare alcune verifiche tecniche di routine . Pochi istanti dopo l’accesso, l’uomo è stato stroncato dalle esalazioni nocive, perdendo i sensi . Subito scattato l’allarme, il personale sanitario del 118 è giunto tempestivamente sul posto per prestare i primi soccorsi .

La situazione è rapidamente degenerata nel corso delle manovre salvavita: mentre uno dei soccorritori praticava il massaggio cardiaco all’operaio, sarebbe stato a sua volta sopraffatto dalle esalazioni o da un malore improvviso, perdendo la vita durante l’intervento d’emergenza .

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della Compagnia competente per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto . Presenti anche i funzionari dello Spresal (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) di Trapani, incaricati di verificare il rispetto delle normative di sicurezza all’interno dell’impianto e di accertare eventuali responsabilità .