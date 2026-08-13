Tragedia sul lavoro a San Vito Lo Capo: esalazioni tossiche al depuratore, muoiono un operaio e un soccorritore del 118

Una doppia drammatica perdita ha colpito questa mattina la comunità di San Vito Lo Capo, teatro di un gravissimo incidente all’interno dell’impianto di depurazione situato nella località Tonnara del Secco . Un operaio addetto alla struttura ha perso la vita a causa delle esalazioni tossiche sprigionate dall’impianto e, durante i disperati tentativi di rianimazione, anche uno degli operatori sanitari del 118 intervenuti sul posto è deceduto .
Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’operaio era sceso all’interno della struttura per effettuare alcune verifiche tecniche di routine . Pochi istanti dopo l’accesso, l’uomo è stato stroncato dalle esalazioni nocive, perdendo i sensi . Subito scattato l’allarme, il personale sanitario del 118 è giunto tempestivamente sul posto per prestare i primi soccorsi .
La situazione è rapidamente degenerata nel corso delle manovre salvavita: mentre uno dei soccorritori praticava il massaggio cardiaco all’operaio, sarebbe stato a sua volta sopraffatto dalle esalazioni o da un malore improvviso, perdendo la vita durante l’intervento d’emergenza .
Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della Compagnia competente per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto . Presenti anche i funzionari dello Spresal (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) di Trapani, incaricati di verificare il rispetto delle normative di sicurezza all’interno dell’impianto e di accertare eventuali responsabilità .