Tragedia sul lavoro a Palermo: due operai morti dopo il crollo di una gru

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Drammatico incidente sul lavoro a Palermo, dove due operai hanno perso la vita mentre erano impegnati in lavori di ristrutturazione. Le vittime sono un 49enne di origine romena e un 41enne tunisino, precipitati da grande altezza dopo il cedimento improvviso del braccio di una gru.

Secondo una prima ricostruzione, i due lavoratori si trovavano all’interno del cestello elevatore quando il braccio del mezzo si è spezzato all’improvviso. La caduta, da circa dieci piani, non ha lasciato loro scampo. L’impatto al suolo è stato violentissimo.

Nel crollo è rimasta coinvolta anche una terza persona, un uomo di 34 anni che si trovava nei pressi di un’attività commerciale sottostante. Ferito alla testa, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale Villa Sofia Hospital. Le sue condizioni non sarebbero critiche: a salvarlo sarebbe stata una pila di pneumatici che ha attutito l’impatto dei detriti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell’area, oltre alle forze dell’ordine che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause del cedimento.

Chi era presente ha descritto attimi di puro terrore. Una donna ha raccontato di aver sentito un forte boato, paragonabile a un’esplosione, prima di affacciarsi e vedere la scena. “Sembrava fosse crollato un edificio”, ha riferito, visibilmente scossa.

La testimone ha anche espresso amarezza per il comportamento di alcune persone accorse sul posto, che avrebbero ripreso la scena con i telefoni cellulari, definendo questo atteggiamento “inaccettabile”.

Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati dal mondo politico e sindacale. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha espresso vicinanza alle famiglie delle vittime, sottolineando ancora una volta l’urgenza di rafforzare le misure di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Dai sindacati si leva un grido d’allarme: quella delle morti sul lavoro viene definita una vera e propria emergenza. Si torna a parlare della necessità di maggiori controlli nei cantieri, più formazione per i lavoratori e un incremento degli ispettori del lavoro, ritenuti insufficienti per garantire verifiche efficaci.