Tragedia sui binari tra Mazara e Campobello: muore 17enne travolto da un treno

Condividi

Visualizzazioni 139

Una drammatica fatalità si è consumata nella tarda mattinata lungo la linea ferroviaria Trapani–Castelvetrano, nel tratto che attraversa la contrada San Nicola, tra Mazara del Vallo e Campobello di Mazara. Un ragazzo di appena 17 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un convoglio in transito.

Secondo le prime informazioni, il giovane, di nazionalità tunisina e residente a Campobello di Mazara, si trovava nei terreni agricoli che costeggiano la ferrovia, dove sarebbe stato impegnato in alcune attività lavorative. L’impatto si è verificato intorno alle 12.30, all’altezza del chilometro 125 della tratta.

Un elemento al vaglio degli inquirenti riguarda l’uso di cuffie da parte del ragazzo al momento dell’incidente: un dettaglio che potrebbe avergli impedito di avvertire tempestivamente l’arrivo del treno. L’urto è stato violento e purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto insieme a un medico incaricato dalla Procura di effettuare gli accertamenti preliminari sul corpo. I rilievi tecnici sono stati affidati alla Polizia Ferroviaria, che sta ricostruendo con precisione la dinamica dei fatti per chiarire ogni aspetto della tragedia.