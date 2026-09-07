Tragedia questa mattina in contrada Piano Gatta, ad Agrigento, un giovane agricoltore di 33 anni si è tolto la vita

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Tragedia questa mattina in contrada Piano Gatta, ad Agrigento, dove un giovane agricoltore di 33 anni è stato trovato senza vita.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, si sarebbe trattato di un gesto volontario. Il giovane, rimasto recentemente orfano di entrambi i genitori, stava attraversando un periodo particolarmente difficile

Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le pattuglie delle forze dell’ordine. Per il trentatreenne, però, non c’era ormai più nulla da fare. Il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Gli investigatori hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto, con l’intervento anche del medico legale.

Per rispetto della vittima e nel rispetto delle indicazioni sulla corretta informazione in materia di suicidio, non vengono riportati dettagli sulle modalità del gesto.

Chi sta attraversando un momento di grave difficoltà può rivolgersi ai servizi territoriali o chiedere aiuto. Ad Agrigento è attivo il Telefono Aiuto al numero 0922 22922. È inoltre disponibile la linea gratuita “Helpline – Telefono Giallo” al numero 800 011 110, progetto di prevenzione del suicidio realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con A.F.I.Pre.S. Marco Saura.