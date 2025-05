Tragedia nella tragedia, sub muore durante immersione per il recupero del Bayesian

Condividi

Visualizzazioni 67

La vittima avrebbe 39 anni

Un sub che stava lavorando al recupero del Bayesian, il veliero affondato al largo di Porticello la notte del 19 agosto è morto nel corso di un’immersione. Non si conoscono ancora le cause del decesso. La vittima avrebbe 39 anni. Secondo le prime informazioni, il sub stava lavorando a delle lamiere. Il sub si era immerso con alcuni colleghi in concomitanza dell’arrivo del grande pontone (Hebo 10) che solleverà il veliero che giace a 50 metri di profondità adagiato al fianco destro.