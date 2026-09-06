Tragedia nei campi: muore a 67 anni incastrato nella vendemmiatrice, grave un altro uomo

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Incidente mortale sul lavoro nelle campagne di Alcamo, in contrada Quaranta Salme, area rurale situata al confine tra la provincia di Trapani e il territorio palermitano. Il bilancio è pesantissimo: un uomo ha perso la vita e un altro è rimasto gravemente ferito.

La vittima è Stefano Palumbo, 67 anni. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe rimasto intrappolato nei meccanismi di una vendemmiatrice mentre si trovava al lavoro. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Nell’incidente è rimasto coinvolto anche Massimo Lauria, 57 anni, che ha riportato diversi traumi. Le sue condizioni sono state giudicate gravi e l’uomo è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dello Spresal dell’Asp, incaricati di effettuare gli accertamenti sulla dinamica e verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

I militari hanno già iniziato ad ascoltare alcune persone che potrebbero fornire elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto. Restano da chiarire, in particolare, le circostanze nelle quali Palumbo è rimasto incastrato nella macchina agricola e le eventuali responsabilità.

L’ennesimo incidente nelle campagne siciliane riporta ancora una volta l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro e sui rischi legati all’utilizzo dei mezzi agricoli.