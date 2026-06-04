Tragedia in officina nel Trapanese: meccanico perde la vita dopo un grave incidente

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Un grave incidente sul lavoro è costato la vita a un meccanico di 53 anni nel Trapanese. La vittima, Salvatore Consolatevi, è deceduta all’ospedale Civico di Palermo dopo essere rimasta schiacciata da un camion mentre stava effettuando alcuni interventi di manutenzione nella propria officina.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri. Secondo le prime informazioni, il mezzo pesante avrebbe ceduto improvvisamente durante le operazioni di riparazione, travolgendo l’uomo e provocandogli ferite estremamente gravi. Nonostante il tentativo di soccorso, per il 53enne non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, i Vigili del fuoco e i Carabinieri, che hanno avviato i primi rilievi per ricostruire quanto accaduto. Dopo le prime cure ricevute all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, i medici hanno disposto il trasferimento urgente al Civico di Palermo a causa delle sue condizioni critiche. Nella struttura palermitana l’uomo è morto poche ore dopo il ricovero.

Le autorità stanno ora svolgendo tutti gli accertamenti necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. L’ennesima tragedia sul lavoro riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla necessità di prevenire episodi che continuano a provocare vittime in tutta Italia.