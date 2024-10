Tragedia in Germania, il sindaco di Palma di Montechiaro Castellino: “Dolore immenso, proclamero’ il lutto cittadino nel giorno dei funerali”

Condividi

Un’intera comunità, quella di Palma di Montechiaro, sotto choc, per la tragedia che si è consumata in Germania con la morte della palmese trentasettenne Antonella Ribisi e i suoi due figli, Alessio e Gabriel, investiti da un’auto.

“Sgomento e profondo cordoglio – dice il sindaco Stefano Castellino – per questa tragedia che ha colpito dei nostri concittadini emigrati. Ci stringiamo attorno alla famiglia per questa immane tragedia. La città tutta, oggi, è a lutto. Ci affidiamo al Signore affinché possa aiutare la famiglia a sopportare questo enorme dolore. Nel giorno dei funerali proclamero’ il lutto cittadino”.