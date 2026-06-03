Tragedia in casa: 37enne perde la vita dopo essersi ferito con vetri infranti

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Drammatico episodio a Santa Maria di Licodia, nel Catanese, dove un uomo di 37 anni è deceduto in seguito a una grave emorragia provocata da ferite riportate dopo aver infranto alcune vetrate all’interno della propria abitazione.

Secondo le prime ricostruzioni, il 37enne avrebbe rotto i vetri durante un momento di forte agitazione. Le lesioni subite si sono rivelate particolarmente serie, causando una copiosa perdita di sangue.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno trasportato l’uomo in condizioni critiche all’ospedale Santissimo Salvatore di Paternò. Nonostante i tentativi dei medici, il paziente è morto poco dopo il ricovero a causa delle conseguenze dell’emorragia.

Stando alle prime informazioni emerse, la vittima avrebbe sofferto di problemi di natura psicologica. Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Paternò, che operano sotto il coordinamento della Procura di Catania per chiarire ogni aspetto dell’accaduto.