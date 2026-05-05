Tragedia domestica nell’Agrigentino: donna perde la vita dopo una caduta dalle scale

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Dramma nel pomeriggio a Cattolica Eraclea, dove una donna di 63 anni è morta in seguito a una caduta avvenuta all’interno della sua abitazione. L’incidente si è verificato intorno alle 16 e, secondo le prime ricostruzioni, la vittima avrebbe battuto violentemente la testa.

Immediato l’intervento dei soccorsi, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: le condizioni della donna sono apparse subito gravissime e non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri, incaricati di effettuare i rilievi necessari e chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Agrigento.

La vittima, casalinga, era sposata e madre di tre figli.