Tragedia ancora ad Agrigento. Incidente in viale Emporium, perde la vita l’istruttore di tennis Marco Chiaramonti

Ancora una tragedia. Una tragedia infame, disonesta, che ha tolto la vita al 50enne Marco Chiaramonti, istruttore di tennis molto conosciuto in città.

da prime informazioni sembra che Marco, a bordo del suo scooter, abbia avuto un incidente autonomo in viale Emporium, nei pressi di San Leone. Ad un certo punto, forse a causa di una buca, si è schiantato contro un albero. e li ha perso la vita. A nulla è valso l’intervento dei sanitari del 118, i quali, hanno soltanto costatato l’avvenuto decesso.

Marco Chiaramonti era molto conosciuto in città. Amico di tutti, sorriso sempre sulle labbra, carattere amorevole, istruttore di tennis.

Sgomento e costernazione in tutta la città di Agrigento.

Un particolare non indifferente. Il fratello di Marco, Gabriele, 10 anni fa come oggi, lo stesso giorno, aveva perso la vita in un incidente stradale avvenuto nei pressi di Menfi.