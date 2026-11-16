Tragedia allo stadio di Cammarata, muore un tifoso durante Kamarat-Akragas: inutili 40 minuti di soccorsi

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Doveva essere una domenica di sport e passione, si è trasformata in una tragedia. Domenico Sciacchitano, tifoso del Kamarat, è morto allo stadio Salici di Cammarata dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre assisteva alla partita contro l’Akragas.

L’episodio si è verificato nei primi minuti della ripresa. L’uomo, che secondo le prime informazioni avrebbe compiuto 61 anni il giorno successivo, si è improvvisamente accasciato, facendo scattare immediatamente l’allarme tra i presenti. I soccorritori del 118 sono intervenuti tempestivamente. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravissime, tanto da rendere necessario l’intervento dell’elisoccorso, giunto allo stadio per consentire un’assistenza sanitaria ancora più urgente.

Per circa quaranta minuti i sanitari hanno tentato disperatamente di rianimarlo, praticando tutte le manovre necessarie. Ogni sforzo, purtroppo, si è rivelato inutile. Per Domenico non c’è stato nulla da fare. Momenti di grande concitazione si sono vissuti sugli spalti e sul terreno di gioco. La partita è stata immediatamente sospesa dall’arbitro per permettere ai soccorritori di operare e consentire l’atterraggio dell’elicottero. La tragedia ha lasciato attoniti calciatori, dirigenti e tifosi di entrambe le squadre.

Profondo il dolore della società Kamarat 1972, che ha affidato a un messaggio il proprio cordoglio per la scomparsa di un amico e sostenitore della squadra. Domenico era andato allo stadio, come tante altre volte, con la speranza di festeggiare una vittoria della sua squadra del cuore e trascorrere un compleanno più felice. Un appuntamento con la vita che, purtroppo, non potrà mai più esserci.

Cammarata perde un suo concittadino, il Kamarat un tifoso, familiari e amici una persona cara. Una giornata che doveva essere di sport si è trasformata in un dolore immenso.