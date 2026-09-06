Tragedia all’autodromo Concordia, 29enne perde la vita dopo lo schianto in moto

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Un pomeriggio trascorso all’insegna della passione per i motori si è trasformato in una tragedia all’autodromo Concordia, in contrada Burrainiti, ad Agrigento. A perdere la vita è stato Egidio Blandina, 29 anni, originario di Messina.

Il giovane si trovava all’interno dell’impianto insieme ad alcuni amici, quando si è verificato il drammatico incidente. Per motivi che dovranno essere chiariti dagli accertamenti, Blandina avrebbe perso il controllo della motocicletta finendo violentemente contro le barriere di protezione del circuito.

L’impatto è stato devastante. Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto sono arrivati gli operatori del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Per il ventinovenne non c’è stato nulla da fare.

Nell’autodromo sono intervenuti anche i carabinieri, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e a stabilire cosa abbia provocato la perdita di controllo della moto.

Una giornata di sport e passione si è così conclusa nel modo più drammatico, lasciando sotto choc gli amici che erano con il giovane e quanti si trovavano nell’impianto.