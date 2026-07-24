Tragedia alla Scuola Ispettori della Guardia di Finanza: muore una 22enne di Alcamo, indagini in corso

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Profondo cordoglio alla Scuola Ispettori della Guardia di Finanza di Coppito, all’Aquila, dove una giovane allieva di 22 anni, originaria di Alcamo, ha perso la vita dopo essere precipitata dal terzo piano dell’edificio che ospita gli alloggi.

Sulla drammatica vicenda la Procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta per accertare l’esatta dinamica dei fatti. Le indagini, affidate alla Polizia di Stato, non escludono alcuna ipotesi, compresa quella di un gesto volontario. Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze di amici, colleghi e compagni di corso per ricostruire le ultime ore della giovane.

La ragazza frequentava il primo anno del corso per allievi ispettori e, nei giorni scorsi, aveva preso parte alla tradizionale cerimonia della consegna delle “fiamme”, momento simbolico che sancisce l’ingresso nel percorso di formazione dei futuri marescialli della Guardia di Finanza.

Nella notte i genitori della 22enne hanno raggiunto l’Aquila dalla Sicilia. Intanto, all’interno della cittadella della Scuola Ispettori, dove vivono e operano migliaia di allievi e militari, prevalgono dolore e incredulità. Chi la conosceva la descrive come una ragazza riservata e serena, che non aveva manifestato particolari segnali di disagio.

Sui social network si susseguono i messaggi di cordoglio da parte di colleghi e amici, che ricordano la giovane con affetto e chiedono che il suo ricordo non venga avvolto dal silenzio.

Anche il Sindacato Italiano Appartenenti alla Guardia di Finanza (Sinafi) ha espresso la propria vicinanza ai familiari e all’intera comunità del Corpo, invitando al rispetto del dolore e della privacy in un momento così delicato.

Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni per chiarire ogni aspetto della tragedia.