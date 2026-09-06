Tragedia alla cronoscalata Monte Erice: due giovani perdono la vita

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Tragedia durante la 68ª edizione della cronoscalata Monte Erice. Una delle vetture impegnate nella competizione è uscita improvvisamente dal tracciato, finendo contro alcune persone presenti lungo il percorso.

Il bilancio dell’incidente è drammatico: due giovani sono morti, mentre altre due persone sarebbero rimaste ferite. Immediato l’intervento dei soccorsi, ma per le due vittime non c’è stato nulla da fare.

La gara è stata immediatamente interrotta e sul luogo dell’incidente sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica e chiarire le cause che hanno portato la vettura fuori strada.

La manifestazione, organizzata dall’Automobile Club Trapani, rappresenta uno degli appuntamenti storici dell’automobilismo siciliano. L’edizione di quest’anno è valida per il Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche, per il Campionato Italiano Velocità Montagna e per il Tricolore Auto Classiche.

Erano 260 gli equipaggi iscritti alla competizione: 153 vetture moderne e 107 auto storiche.

Una giornata di sport si è trasformata in pochi istanti in una tragedia. Le indagini dovranno ora stabilire cosa sia accaduto e soprattutto perché l’auto abbia perso il controllo, provocando la morte dei due giovani.