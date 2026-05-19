Tragedia al Rally Show di Racalmuto: morto il cronometrista investito durante la gara

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Non ce l’ha fatta Massimiliano Spatafora, il cronometrista palermitano di 54 anni rimasto gravemente ferito durante il Rally Show disputato il 3 maggio all’Autodromo Valle dei Templi. L’uomo è deceduto al Trauma Center dell’Ospedale Villa Sofia, dove era ricoverato da giorni in condizioni disperate.

Secondo quanto ricostruito, Spatafora stava svolgendo le operazioni di rilevamento dei tempi lungo il tracciato quando sarebbe stato colpito improvvisamente da una vettura impegnata nella competizione. L’impatto è stato violentissimo e il 54enne è stato sbalzato per diversi metri davanti agli occhi dei presenti.

Dopo i primi soccorsi sul posto, il cronometrista era stato trasferito d’urgenza all’Ospedale San Giovanni di Dio. Vista la gravità delle ferite riportate, i medici avevano poi disposto il trasferimento nella struttura sanitaria palermitana, dove i sanitari hanno tentato di salvarlo fino all’ultimo.

La notizia della morte si è diffusa soltanto nelle ultime ore a Racalmuto, lasciando sgomenta la comunità e il mondo delle competizioni automobilistiche siciliane.

Sull’incidente continuano gli accertamenti dei carabinieri, impegnati a chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto durante la manifestazione sportiva.