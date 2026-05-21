Tragedia al Rally show di Racalmuto: disposta l’autopsia sulla vittima, sette persone sotto indagine

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La Procura di Agrigento accelera sull’inchiesta relativa al drammatico incidente avvenuto durante il Rally show all’autodromo Valle dei Templi di Racalmuto, costato la vita al cronometrista Massimiliano Spatafora. Il 54enne, originario di Palermo, era stato travolto da un’auto in gara ed è morto dopo alcuni giorni di ricovero al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia.

Nel fascicolo aperto dalla magistratura agrigentina risultano ora indagate sette persone residenti tra Racalmuto, Favara, Aragona e Palermo. L’ipotesi di reato formulata dal pubblico ministero è quella di omicidio colposo. L’iscrizione nel registro degli indagati rappresenta un passaggio necessario per permettere alle parti coinvolte di prendere parte agli accertamenti tecnici irripetibili.

La Procura ha infatti disposto l’autopsia sul corpo della vittima. L’incarico ai medici legali Manfredi Rubino e Salvatore Spinello sarà conferito venerdì mattina, mentre l’esame autoptico verrà effettuato il giorno successivo al Policlinico Paolo Giaccone di Palermo.

I familiari di Spatafora, considerati persone offese nel procedimento, potranno nominare consulenti di fiducia e assistere alle operazioni peritali. Gli investigatori stanno cercando di chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità legate all’organizzazione e alle misure di sicurezza della manifestazione sportiva.