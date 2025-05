Tragedia al distributore Lukoil tra Agrigento e Favara, donna muore carbonizzata mentre fa rifornimento

Condividi

Tragedia questa mattina all’interno dello spiazzale dove insiste il distributore di carburanti Lukoil. Per cause in corso di accertamento, una donna, D.G. di 41 anni, molto probabilmente mentre stava facendo rifornimento alla propria auto, si è vista avvolta dalle fiamme che sono scaturite per cause che dovranno essere accertate.

L’auto è andata completamente distrutta mentre i Vigili del Fuoco prontamente intervenuti hanno ritrovato a fianco dell’auto anche il corpo della donna praticamente carbonizzato.

Sul posto i Carabinieri.

(FOTO AGRIGENTOGGI)