Tragedia: Agostino Fanara trovato morto nei pressi di Milena

Agostino Fanara è stato ritrovato morto. Dopo tre giorni di intense ricerche, scandagliando il territorio anche con degli elicotteri, il corpo senza vita dell’ex autista del Tribunale di Agrigento è stato rinvenuto nelle campagne di Racalmuto, in contrada “Quattro Fanaiti”, in prossimità di Milena. Prima è stata scoperta la sua automobile, una Suzuki Bianca, impantanata, senza le chiavi, e poi, a distanza, in una zona impervia, il cadavere di Fanara, 73 anni, di Favara, recuperato dai Vigili del fuoco. Di lui non vi sono state più tracce da lunedì scorso 9 dicembre. E’ uscito da casa per recarsi dal medico. Non è rientrato. I familiari hanno presentato denuncia di scomparsa. Adesso il ritrovamento. Forse Fanara si sarà smarrito per strada, si è allontanato, sarà stato preda di un malore. Alcuni conoscenti hanno raccontato che lui, dopo la visita medica, sarebbe stato diretto al Centro Commerciale “Le Vigne”, lungo la statale 640, in territorio di Castrofilippo, per degli acquisti. Indagano la Procura di Agrigento e le forze dell’ordine.