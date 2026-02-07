Tragedia ad Agrigento: un diciannovenne si toglie la vita aprendo le bombole del gas

Un giovane di 19 anni è morto ieri ad Agrigento, nel quartiere di Maddalusa, a due passi dalla costa di San Leone. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe chiuso in casa e avrebbe aperto le bombole del gas. Sul posto sono intervenuti polizia e magistrati per accertare le dinamiche e le cause del gesto.
